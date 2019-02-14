شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف لمجلس المنطقة: اعملوا بروح الفريق الواحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سكاكا)

استعرض أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز الدور الذي يقوم به مجلس المنطقة، وأعمال اللجان المنبثقة منه. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، أعضاء مجلس المنطقة من ممثلي الأهالي، يرافقهم أمين عام مجلس المنطقة أحمد بن متعب المحمد.

وأوضح المحمد أن المجلس يهدف إلى الإسهام في تنمية المنطقة ببحث الأولويات التنموية التي تحتاجها المنطقة والإسهام في متابعة وتطوير الخدمات المختلفة، بالاشتراك مع مديري القطاعات التنفيذية. وتطرق أمين مجلس المنطقة إلى آلية عمل المجلس من خلال توزيع اللجان المنبثقة منه وتعيين رؤساء للجان من الأعضاء نفسهم، لتنفيذ واجباتها بمدينة سكاكا والمحافظات التابعة للمنطقة من خلال المجالس المحلية وعرض أعمال اللجان على المجلس في جلساته.

من جهته، أكد أمير منطقة الجوف أن اختيار ممثلي الأهالي بالمجلس جاء ليلبي حاجات المواطنين والمواطنات والأهالي ونقلها والعمل على دراستها وإيجاد الحلول المناسبة وتنفيذها، مبينا أن أعمال اللجان في مجلس المنطقة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد في التكامل التنموي والاقتصادي لتحقق العيش الكريم للمواطنين والمواطنات، والتنسيق التام بين هذه الأجهزة، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ودعم التحول التقني.