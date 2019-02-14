شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية: يتجدد فخرنا بكم واعتزازنا ببطولاتكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فليح ملاك الصخيل (رفحاء)

أكد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على ما تحظى به القوات العسكرية كافة من دعم ورعاية من لدن القيادة الرشيدة، مشيرا إلى كفاءة وبسالة رجال القوات العسكرية من جميع القطاعات، والمرابطة على الحدود، الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم الملك والوطن.

جاء ذلك خلال زيارته أمس مقر قوة رفحاء. وقال أمير الشمالية: «يتجدد فخرنا بكم، واعتزازنا ببطولاتكم وانتصاراتكم، فلكم تحية إجلال وإكبار وتقدير على ما تقدمونه من تضحيات بطولية في ميدان الشرف والعزة والمجد، سائلا العلي القدير أن ينصر جنودنا البواسل، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظها من كل مكروه».

وكان في استقبال الأمير فيصل بن خالد في ميدان العرض العسكري لدى وصوله إلى مقر قوة رفحاء، قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، وعدد من القيادات العسكرية.