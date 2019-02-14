: أشادَ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالموقف الإنساني في التعامل مع طفل مصاب بمرض ”متلازمة داون“، خلال مباراة الهلال والقادسية في المملكة العربية السعودية..، قبل أمس الثلاثاء. ووثّق مقطع فيديو متداول ردة الفعل تجاه الصبي، إذ تمَّ تأخير المباراة عن موعدها المحدد بضع دقائق، في سبيل إقناع الطفل ودفعه لمغادرة أرضية الملعب بإرادته. وظهر عدة أشخاص يحاولون إقناع الطفل بطريقة متروية ولطيفة، إلا أنَّ الطفل أصرَّ على المضي قدُمًا إلى داخل الملعب، ثم قام بعدها حارس الهلال علي الحبسي ولاعبو الفريق بمحاولة إقناع الطفل بالخروج، ونجحوا بذلك بعد أن أصرَّ الطفل على الحصول على كرة، إذ قدَّموا له كرة كهدية له، فأخذها ومضى.



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : طفل يقتحم الملعب ويؤخر مباراة الهلال والقادسية .. شاهد ردة فعل اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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