حذاء قذر بثلاثة آلاف ريال .. هل تجرؤ على تجربته؟

: بسبب ألوانه المقززة وسعره المبالغ فيه تسببت شركة غوتشي الشهيرة للأزياء في صدمة للعديد من عملائها بعد طرحها الحذاء القذر. وبحسب مصادر صحفية بريطانية، فإن الحذاء الذي يصل سعره إلى 800 دولار أمريكي – أي ما يعادل 3 آلاف ريال – يبدو “قذرا” من خلال ألوان توحي بارتدائه لفترة طويلة. وتقول غوتشي إن المنتج الذي أثار جدلا واسعا على المنصات الاجتماعية، متاح بعدة ألوان..، وأضافت أنه مستلهم من تصاميم تعود إلى سبعينيات القرن الماضي. واستبعد بعض المعلقين أن يلقى الحذاء رواجا بين عشاق الموضة، ويقول أحدهم إن المنتج يبدو متهالكا كما لو أنه ألقي في القمامة قبل عشرين عاما كاملة.



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