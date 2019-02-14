السعودية اليوم / سفير المملكة لدى لبنان يقيم حفل عشاء تكريمًا للمستشار العلولا



بيروت 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري في العاصمة بيروت مساء اليوم، حفل عشاء تكريمًا للمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا.

حضر الحفل، دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وعدد من كبار الشخصيات في لبنان ووزراء ونواب، إضافة إلى أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى لبنان.

// انتهى //

03:46ت م

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بيروت 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري في العاصمة بيروت مساء اليوم، حفل عشاء تكريمًا للمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا.حضر الحفل، دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وعدد من كبار الشخصيات في لبنان ووزراء ونواب، إضافة إلى أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى لبنان.// انتهى //03:46ت م0333

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