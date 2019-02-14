السعودية اليوم / مصرع 13 شخصًا إثر تحطم حافلة في شمال مقدونيا



بلجراد 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

لقي 13 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح، اليوم، إثر تحطم حافلة في جمهورية شمال مقدونيا.

وأفاد وزير الصحة في شمال مقدونيا فينكو فيليبسي بأن أربعة من الجرحى حالتهم خطرة، أن جميع الركاب من بلدة جوستيفار.

وانقلبت الحافلة بعد انحرافها عن مسارها إلى حارة في اتجاه معاكس بطريق سكوبي - تيتوفو السريع شمال البلاد.

ونجا سائق الحافلة من الحادث، ويخضع للتحقيق لمعرفة الملابسات، بحسب وزارة الداخلية شمال مقدونيا.

// انتهى //

03:43ت م

0332



بلجراد 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسلقي 13 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح، اليوم، إثر تحطم حافلة في جمهورية شمال مقدونيا.وأفاد وزير الصحة في شمال مقدونيا فينكو فيليبسي بأن أربعة من الجرحى حالتهم خطرة، أن جميع الركاب من بلدة جوستيفار.وانقلبت الحافلة بعد انحرافها عن مسارها إلى حارة في اتجاه معاكس بطريق سكوبي - تيتوفو السريع شمال البلاد.ونجا سائق الحافلة من الحادث، ويخضع للتحقيق لمعرفة الملابسات، بحسب وزارة الداخلية شمال مقدونيا.// انتهى //03:43ت م0332

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