تعرّف علي خدمات “الأرصاد” في المملكة العربية السعودية بالمقابل المادي

بعد موافقة مجلس الوزراء للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،تقدم المملكة العربية السعودية حوالي 56 خدمة بمقابل مادي ونقدم لكم في السطور الأتية بعض الخدمات التي ستقدمها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمقابل المادي :

أولاً الخدمات البيئية:

خدمة التدقيق. خدمة التقييم البيئي. خدمة التعامل مع الحوادث. خدمة التصريح البيئي للمنشآت. خدمة التأهيل للعمل البيئي. خدمة تحاليل المختبرات البيئية عالية الدقة الدولية ونتائجها. خدمة تصدير المواد وعبورها والنفايات.

كما أضافت الهيئة أن الخدمات الأرصادية بمقابل مادي أيضاً مثل،خدمة التقارير المناخية بالمتوسطات الشهرية والمعدلات السنوية وإصدار شهادة صحة بيانات وبدل فاقد لها، وأفادت أيضاً أن باقي الخدمات هي خدمات السجل الإلكتروني المناخي وخدمة البيانات لعناصر الطقس الأساسية من الأجهزة مباشرة التي تتم عليها عمليات حسابية وخدمة رصد الظواهر الجوية الخفيفة والمتوسطة والشديدة ويتم تسجيلها لمدة يوم واحد.

وأيضاً خدمة تقارير توقعات الأحوال الجوية والرصد الألي والمحطات الأوتوماتيكية لمدة 24 ساعة وتقرير الأرصاد البحرية علي الموانيء وخدمات رصد طبقات الأجواء العليا وبيانات عناصر الرصد البحري الأساسية من الأجهزة المباشرة، كما أكد المهندس عبد العزيز السفياني أن تطبيق هذا القرار من ضمن رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.