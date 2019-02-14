زيارة ولى العهد السعودى “محمد بن سلمان ” لمتابعة آخر التطورات فى الحرم المكى

فى حدث مفاجئ، قام ولى العهد السعودى محمد بن سلمان فجر يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 بزيارة مفاجئة للمسجد الحرام فى مكة المكرمة، وقد صعد فوق سطح الكعبة، أدى هذا إلى تسائل الكثير عن سبب هذه الزيارة المفاجئة لولى العهد السعودى محمد بن سلمان إلى الكعبة.



هذا وقد قالت وسائل الإعلام السعودية، أن هذه الزيارة تأتى نتيجة لمتابعة مشروعات التوسعة الهائلة التى تتم فى الحرم المكى بتوصية من خادم الحرمين الشريفين، وتشمل هذه المشروعات إدارة الحرم المكى والمرافق العامة فى المشاعر المقدسة، وكذلك النقل العام والطرق.

وأيضاً تتضمن تلك المشاريع توسعة للمسجد الحرام وتطوير المبنى الرئيسى للمسجد والساحات الخارجية وتطوير محطات النقل والجسور التى تؤدى إلى الحرم المكى، وكذلك تطوير الخدمات الأمنية والطبية.

هذا وقد تحدثت وسائل الإعلام السعودية أن ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، ترأس إجتماع مجس إدارة الهيئة الملكية لمكة المكرمة والحرم المكى من أجل مناقشة البنية التحتية والخطة الهيكلية والاهتمام بشئون المواطنيين وتلبية احتياجاتهم.

وانتشر فيديو لولى العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يصلى ركعتين داخل الحرم المكى، وصعوده رفقة عدد من مساعديه إلى سطح الكعبة.

وغرد المتابعون لزيارة ولى العهد محمد بن سلمان، تعقيباً على زيارته للحرم المكى فى ساعة متأخرة من الليل، معجبين بالجهود الكبيرة التى تقوم بها المملكة العربية السعودية فى خدمة الإسلام والمسلمين تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، والاهتمام ببيت الله الحرام والعمل على جعله فى أبهى صورة تليق بقبلة المسلمين.