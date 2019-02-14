الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد برقم الإقامة عبر رابط بوابة ابشر الإلكترونية

الاستعلام عن صلاحية إقامة وافدـ من الأخبار السارة التي زفتها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، لكل مقيم علي ارض المملكة انه الآن يمكنه الاستعلام عن صلاحيه إقامة وافد برقم الإقامة، من خلال بوابة ابشر الإلكترونية، وذلك تيسيرا عليهم وتوفيرا لوقتهم ومجهودهم وتطبيقا للنظام التكنولوجي الجديد التي تسعي المملكة العربية السعودية علي تعميمه بكافة الوزارات الخدمية .

الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد

عزيزي المواطن السعودي أو المقيم بها من جنسيه آخري، لعلك تعلم ما تسعي إليه المملكة العربية السعودية من تطبيق نظام جديد، وهو تطوير كافه الوزارات والهيئات الحكومية، وتحويل كل الخدمات المقدمة من خلالها إلي الجمهور إلي خدمات إلكترونية، لنتخلص من التزاحم والتكدس بمكاتب الهيئات التي يتطلب من موظفيها تقديم خدمات عديده إلي الجمهور .

رابط الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد

وللاستعلام عن صلاحيه إقامة وافد برقم الإقامة، من خلال بوابة ابشر الإلكترونية يجب علي المقيم اتباع خطوات سهله للحصول علي ما يهمه :

وبذلك يتم إظهار كل بيانات الإقامة المستعلم عنها، ومدة صلاحيتها، وميعاد التجديد الواجب علي الوافد تجديدها به، حتي لا يتعرض للمساءلة القانونية أو دفع غرامة تأخير .