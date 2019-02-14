استعلام عن إقامة برقم الإقامة رابط مباشر عبر موقع ابشر الإلكتروني

خدمة الاستفسار عن إقامة برقم الإقامة من خلال موقع ابشر الإلكتروني هي من الخدمات الهامة التي حرصت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية لتقديمها للجمهور، وذلك للتخفيف من عبء العمل علي موظفيها والتقليل من التزاحم بمكاتب الهيئة وتيسيرا علي المقيمين وتوفيرا للوقت والمجهود .

استعلام عن إقامة برقم الإقامة

أن المملكة العربية السعودية حرصت في فترة وجيزة علي تحويل كافة الخدمات المقدمة للجمهور، سواء المواطنين او الوافدين من كافة الجنسيات الذين يقدر عددهم بالملايين إلي خدمات إلكترونية، وذلك حرصا منها علي مواكبة التطور التكنولوجي المتعارف عليه عالميا .

عزيزي المقيم بالمملكة العربية السعودية للاستفسار عن الإقامة برقم الإقامة من خلال موقع ابشر الإلكتروني، لا يتطلب منك سوي أن يكون بحوزتك جهاز إلكتروني يمكنه الدخول علي الأنترنت، من خلال أي متصفح وبخطوات يسيره جدا يمكنك الحصول علي كل بيانات الإقامة الخاصة بك .

ووفرت وزارة الداخلية السعودية خدمة الاستفسار عن إقامة برقم الإقامة عن طريق بوابه ابشر الإلكترونية، وذلك لمعرفه الوافد من إي جنسيه أخري، ما إذا كانت إقامته ساريه أو منتهيه حتي لا يتعرض لدفع أي غرامه .

رابط استعلام عن إقامة برقم الإقامة

ومن خلال الخطوات الأتية يمكنك الاستفسار عن إقامة برقم الإقامة من خلال بوابه ابشر الإلكترونية :

الدخول إلي بوابه ابشر الرسمية

الدخول إلي تبويب الخدمات الإلكترونية ومنها إلي الاستعلام عن الإقامة

إدخال رقم الإقامة وكتابة الرمز المرئي

يتم أظهار بيانات الإقامة المراد الاستفسار عنها .