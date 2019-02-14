رابط الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة عبر بوابة ابشر الإلكترونية

الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة، طورت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية في تقديم خدماتها حيث جعلت خدماتها تقدم بشكل إلكتروني لكافه المواطنين والمغتربين، وذلك تزامنا مع التطور الذي تقوم به المملكة في كل الوزارات , ومن الوزارات الهامة التي تعد وزارات خدميه تتعامل مع ألاف الأشخاص يوميا هي وزارة الداخلية، فقامت بإنشاء موقع لها علي الشبكة العنكبوتية بوابة ابشر لتقديم كافة خدماتها من خلاله.

الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة

ومن الخدمات الهامة التي قدمت من خلال بوابه ابشر الإلكترونية، هي خدمة الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة، وذلك حرصا علي توفير الوقت والمجهود لكل مغترب ولا يتطلب منه ذلك الأمر غير بضع دقائق يقوم فيها بالاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة، وذلك بإدخال رقم الإقامة فقط واتباع بعض الخطوات البسيطة التي سوف نسردها لكم في هذا المقال .

رابط الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة

وللاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة، من خلال بوابه ابشر الإلكترونية تابع معنا هذه الخطوات البسيطة القادمة :

الدخول علي بوابة ابشر الإلكترونية.

الخدمات الإلكترونية يتم اختيار استعلام عن إقامة.

إدخال رقم الإقامة في الخانة الموضحة أمامك.

إدخال الرمز المرئي في الخانة الموضحة أمامك.

الضغط علي بحث.

تظهر صفحة جديده مسجل بها كافه بيانات الإقامة للوافد ومنها يتم إعلامه بكل تفاصيلها أن كانت صالحه أم لا .