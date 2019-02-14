تعرف على شروط للإستفادة من مبادرة الفاتورة المجمعة بعد تحديدها من قبل وزارة العمل السعودية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 12-02-2019 ، عن شروط من أجل إستفادة المنشأة من مبادرة الفاتورة المجمعة والتي تم الإعلان عنها في الاونة الاخيرة ، حيث تضمنت الشروط : سريان السجل التجاري للمنشأة ، بالإضافة إلي إلتزام المنشأة بمتوسط تطاق أخضر فأعلي وذلك لأخر 12 شهر .
شروط مبادرة التنمية الإجتماعية
- قيام المنشأة بالتسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية .
- ضرورة يكون السجل التجاري للمنشأة ساري المفعول .
- أن يكون متوسط نطاق المنشأة الآخر 52 أسبوعاً في البلاتيني أو الأخضر .
- العمل علي تحسين متوسط نطاق المنشأة إذا كان بالأصفر أو بالأحمر، ورفعه إلى الأخضر فأعلى ثم الحفاظ على المتوسط لمدة 52 أسبوعاً.
- القيام تسجيل بيانات الحساب البنكي الخاص للمنشآت المسددة فقط.
تعرف علي تفاصيل المبادرة للفاتورة المجمعة
أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية عن تفاصيل مبادرة الفاتورة المجمعة ، حيث تنص المبادرة علي ان المنشآت المتلزمة بالتوطين التي يكون متوسط نطاقها لفترة 52 أسبوع في الأخضر المرتفع أو المتوسط أو المنخفض أو البلاتيني ، حيث سيتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال السداد في وقت سابق .
يذكر ان مبادرة الفاتورة المجمعة تهدف من أجل العمل علي تحفيز القطاع الخاص والنهضة به ، حيث تم رصد مبلغ 11.5 مليار ريال سعودي من أجل العمل علي تنمية القدرات البشرية السعودية والعمل علي تحقيق رؤية المملكة .