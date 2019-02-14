تعرف على شروط للإستفادة من مبادرة الفاتورة المجمعة بعد تحديدها من قبل وزارة العمل السعودية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 12-02-2019 ، عن شروط من أجل إستفادة المنشأة من مبادرة الفاتورة المجمعة والتي تم الإعلان عنها في الاونة الاخيرة ، حيث تضمنت الشروط : سريان السجل التجاري للمنشأة ، بالإضافة إلي إلتزام المنشأة بمتوسط تطاق أخضر فأعلي وذلك لأخر 12 شهر .

شروط مبادرة التنمية الإجتماعية

قيام المنشأة بالتسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية . ضرورة يكون السجل التجاري للمنشأة ساري المفعول . أن يكون متوسط نطاق المنشأة الآخر 52 أسبوعاً في البلاتيني أو الأخضر . العمل علي تحسين متوسط نطاق المنشأة إذا كان بالأصفر أو بالأحمر، ورفعه إلى الأخضر فأعلى ثم الحفاظ على المتوسط لمدة 52 أسبوعاً. القيام تسجيل بيانات الحساب البنكي الخاص للمنشآت المسددة فقط.

تعرف علي تفاصيل المبادرة للفاتورة المجمعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية عن تفاصيل مبادرة الفاتورة المجمعة ، حيث تنص المبادرة علي ان المنشآت المتلزمة بالتوطين التي يكون متوسط نطاقها لفترة 52 أسبوع في الأخضر المرتفع أو المتوسط أو المنخفض أو البلاتيني ، حيث سيتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال السداد في وقت سابق .

يذكر ان مبادرة الفاتورة المجمعة تهدف من أجل العمل علي تحفيز القطاع الخاص والنهضة به ، حيث تم رصد مبلغ 11.5 مليار ريال سعودي من أجل العمل علي تنمية القدرات البشرية السعودية والعمل علي تحقيق رؤية المملكة .