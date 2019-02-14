الاستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة رابط وكيفية الاستعلام عبر موقع بوابة ابشر الإلكترونية

الاستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة، حرصا من موقعنا علي تلبية كل الطلبات لاعزائنا القراء فسوف نوافيكم في مقالنا هذا بإجابات كل الأسئلة التي تخص الاستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة من خلال بوابة ابشر الإلكترونية، حيث تساءل كثير من المغتربين عن كيفية الاستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة إلكترونيا.

الاستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة

ففي الآونة الأخيرة وضعت الحكومة السعودية خطة تطوير شامله لكافة الوزارات بالمملكة لمواكبه عصر التكنولوجيا الذي نشهده حاليا، وان هذا التطور لا يتم إلا إذا تحولت الحكومة إلي حكومة إلكترونية، حيث تقدم خدماتها إلكترونيا بالإضافة إلي ارتباط الوزارات علي الشبكة العنكبوتية، للحصول علي كل بيانات المواطن أو الوافد وكافة تعاملاته مع كل الوزارات .

ولذلك حرصت وزارة الداخلية علي أنشاء موقع ابشر الإلكتروني الذي يقدم الكثير والكثير من الخدمات للجمهور، ومن الخدمات الهامة التي تخص الوافدين بالمملكة العربية السعودية، التي يقدر عددهم في أخر الإحصائيات ب12 مليون وافد أو مغترب من كل جنسيات العالم، هي خدمه الاستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة من خلال بوابة ابشر الإلكترونية .

رابط الاستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة

وللاستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة عبر موقع ابشر الإلكتروني تتبع هذه الخطوات :