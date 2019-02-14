الاستعلام عن الإقامة برقم الهوية رابط وطريقة الاستعلام عبر وزارة الداخلية موقع أبشر

الاستعلام عن الإقامة برقم الهوية، من الموضوعات الهامة التي يتساءل عنها كل وافد مقيم بالأراضي السعودية، وذلك لمعرفة صلاحية الإقامة والميعاد الذي يجب فيه تجديديها حتي يتسنى له أن يصبح وضعه قانونيا داخل المملكة العربية السعودية .

الاستعلام عن الإقامة برقم الهوية

ومن المعلوم لدي الجميع أن المملكة العربية السعودية أصبحت من اهم الدول التي تسعي إلي استخدام التكنولوجيا في كل هيئاتها، حيث طورت كل وزاراتها إلكترونيا لتقديم كافة خدماتها إلكترونيا للتيسير علي كل المقيمين بها سواء مواطنين أو وافدين، ومن الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام عن الإقامة برقم الإقامة عبر موقع ابشر الإلكتروني .

رابط وطريقة الاستعلام عن الإقامة برقم الهوية

وتتم خطوات الاستعلام عن الإقامة برقم الإقامة من خلال موقع ابشر الإلكتروني باتباع الأتي :

الدخول علي موقع ابشر الإلكتروني من خلال أي متصفح بالأنترنت.

الضغط علي تبويب الخدمات الإلكترونية.

ومنها تندرج قائمه نختار الاستعلام عن الإقامة.

إدخال رقم الإقامة في المكان المخصص له.

كتابة الرمز المرئي.

يتم أظهار بيانات الإقامة كاملة.

ومن خدمة الاستعلام عن الإقامة برقم الإقامة عبر موقع ابشر الإلكتروني، يتسنى لكل مقيم معرفة ما إذا كانت إقامته ساريه أم منتهيه، وان كانت ساريه فمتي ميعاد تجديدها حتي لا يطبق عليه غرامة تأخير .