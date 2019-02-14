الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل.. جميع دفعات الشهر الحالي سنة 1440

تسعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلي تخفيف جميع الأعباء علي الشعب السعودي، ومن اجل ذلك تم تقديم أموال داعمة إلي كافة الأسر المستحقة في أطار خطة التنمية المتاحة ومن اجل رف العبء علي جميع المواطنين السعودين بهدف محاربه الغلاء وارتفاع أسعار الوقود والمحروقات والسلع الأساسية، هذه المبادرة مقدمة من خادم الحرمين الشريفين من اجل مواجهة الغلاء والحفاظ علي الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل، ومن افضل مميزات المقطوعه أنها غير مرتبطة بسنة معينة ويمكن تكرارها ولا ترد مرة ثانية للملكة ومرتبطة بحسب عدد الأفراد والأسر.

الاستعلام عن المساعده المقطوعه برقم السجل

تمت الموافقة علي صرف الدفعات المالية لكافه المستحقين ولجميع الأسر المنطبق عليها الشروط في المقطوعة وتم إيداع جميع الأموال في جميع الحسابات البنكية لشهر جمادي الأخر، كما أعلنت الوزارة من قبل عن أتاحه الفرص لجميع الأسر التي لم تسجل إلي سرعة التسجيل في المقطوعة السنوية من خلال موقع الوزارة وإدخال كل البيانات بشكل صحيح وتحديثها بشكل فعال جدا كي يتم النظر فيها.

استعلام عن المقطوعه برقم الهويه

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل

جميع الأسر التي قامت بالتسجيل في المقطوعة يمكنها عمل استعلام عن المقطوعه برقم الهويه أو السجل من خلال الدخول علي موقع وزارة الضمان والضغط علي استعلام المقطوعة وإدخال رقم الهوية وكلمة المرور وتصفح بيانات الحساب البنكي، كما تم تفعيل خدمة الاتصال العاجل علي رقم 19911 للرد علي جميع الاستفسارات واستعجال الطلبات والرد علي الشكاوى ومن اجل تحديث كافة البيانات.

اسماء المستفيدين من المقطوعة

نوهت وزارة الضمان الاجتماعي إلي تسجيل البيانات بشكل صحيح والي من خلال موقع الوزارة وتحديث البيانات أيضا حتي يتم النظر فيها وبسرعة الاتصال علي الخط الساخن لوزارة الضمان من اجل استعجال جميع الطلبات المؤجلة ومعرفة أسماء المستفيدين من المقطوعة الدفعة الأخيرة 1440، كما سوف يتم تحديث بعض الخدمات الموجودة حتي يتم تخفيف الأعباء عن كافه الأسر الموجودة بشكل صحيح جدا.