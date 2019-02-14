استعلام عن التأمينات برقم الهوية والتحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بالسجل المدني

استعلام عن التأمينات برقم الهوية، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن رابط إلكتروني يمكن عبر الدخول إليه الاستعلام عن كافة الخدمات مثل التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، والاستعلام عن مدة الاشتراك، والاستعلام عن اسمي، والاستعلام عن الراتب والعديد من الخدمات الإلكترونية الذي يوفرها الموقع الإلكتروني حيث أنه يوفر عليكم الجهد والوقت في البحث عن الخدمات التي تحتاجها.

استعلام عن التأمينات برقم الهوية

والجدير بالذكر أن الخدمة الإلكترونية الخاصة بمعرفة الإشتراك في التأمينات الاجتماعية فقط يتم تطبيقها على المواطنين والمقيمين والعاملين بالمملكة العربية السعودية، فقد يشترط التأمين على المواطن السعودي، ولنرفق لكم الآن رابط الاستعلام عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ومن خلال موقعنا سوف نرفق لكم رابط وطريقة الاستعلام عن كافة الخدمات لكي نوفر عليكم الوقت في البحث، يذكر أن الموقع يتيح خدمة معرفة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة، ومعرفة أذا تم سداد التأمين أم لا، وأيضاً معرفة موعد الدفع وقيمة الاشتراك و استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية.

رابط وطريقة استعلام عن التأمينات برقم الهوية

يمكن الآن الاستعلام عن التأمينات الإجتماعية من خلال الدخول لرابط موقع المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وذلك عبر إتباع الخطوات الأتية:-