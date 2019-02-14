الاستعلام عن صلاحية التأشيرة السعودية برقم الإقامة عبر رابط المديرية العامة للجوازات السعودية

الاستعلام عن صلاحية التأشيرة السعودية، دائماً ما سعى المملكة العربية السعودية للتطوير من نفسها ومن خدماتها التي تقوم بتقديمها للمواطنين السعوديين من جميع أنحاء المملكة وليس هذا فقط ولكنها تقوم بتخفيف الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين المقيمين على أرضها أيضاً، لذلك قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن خدمة جديدة ستقوم بنفع المقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية وهي خدمة مقيم للمقيمين بالمملكة.

الاستعلام عن صلاحية التأشيرة السعودية

ويمكن من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لموقع مقيم التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالأفراد المقيمة داخل حدود المملكة مثل:- موعد تأشيرة الخروج، موعد العودة، مدة التأشيرة ومدة الإقامة تاريخ، حالة التأشيرة، وأيضاً صلاحية التأشيرة و الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة، كما يوجد العديد من الخدمات التي يقدمها موقع مقيم.

رابط الاستعلام عن صلاحية التأشيرة السعودية

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الإستفادة من خدمة مقيم بعد أن يقوم المقيم بتسجيل دخوله لموقع المديرية العامة لجوازات السعودية، وإدخال كافة البيانات المطلوبة منه، وتكون البيانات المطلوبة عبارة عن بيانات شخصية خاصة بالشخص المستعلم من اسم المقيم وجواز السفر الخاصة به، ورقم الهوية، ونوع الإقامة، التواريخ الخاصة بإنتهاء الإقامة وانتهاء التأشيرة، وتاريخ الميلاد، وغيرها من المعلومات المهمة.