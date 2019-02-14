اعفاء بنك التسليف والادخار رابط استعلام طلب الأعفاء برقم الهوية

اعفاء بنك التسليف والادخار، دائماً تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية لمواطنيه لكي تسهل عليهم الوقت والجهد، فقد قام البنك السعودي للتسليف والإدخار بالإتفاق مع وزارة المالية السعودية بإعفاء بعض الحالات الخاصة من الأقساط الخاصة بنك التسليف والإدخار، ولكن يشترط تقديم أوراق ومستندات تتوافق مع الشروط الخاصة بالإعفاء.

اعفاء بنك التسليف والادخار الأوراق المطلوبة

وقد أعلن البنك عن الأوراق اللازمة والمطلوبة لإعفاء الحالات الخاصة وهي كالأتي:-

مستند يوضح التفاصيل الكاملة عن الحالة المادية والمعيشية للمستفيد يقوم المستفيد بإرسال كارت العائلة إلي بنك التنمية الاجتماعية في حالة أن كان المستفيد أو المستفيدة تعاني من أي مرض يتم الإرسال إلي بنك التسليف والإدخار كافة الصور والتقارير الطبية وأخيراً يجب قبل إرسال الأوراق والمستندات التأكد من وضع كافة الأوراق اللازمة لكي يتم الأستجابة للطلب في أسرع وقت وقبوله من وزارة المالية وبنك التسليف والإدخار، كما يتم إعفاء المتوفين من أقساط البنك.

رابط استعلام طلب اعفاء بنك التسليف والادخار برقم الهوية

ويمكن لجميع المستفيدين والمستفيدات الاستعلام بكل سهولة عن طلب اعفاء بنك التسليف والادخار برقم الهوية و تسديد بنك التسليف من خلال الدخول لرابط موقع بنك التنمية الاجتماعية، فقط قم بكتابة رقم الهوية في مربع رقم حسابك الخاص بدفع الأقساط ومن ثم الضغط على موافق، سيفتح لك نافذة يمكن من خلالها الاستعلام عن طلب الاعفاء.