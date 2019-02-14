التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية ورقم السجل المدني

التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، دائماً تقدم المملكة العربية السعودية الخدمات الإلكترونية التي توفر على مواطنيها الوقت والجهد، فقد فعلت خدمة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وخدمة الاستعلام عن اسمي في التأمينات برقم الهوية، و استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية فقد تساعدك هذه الخدمة في التعرف أن كنت مسجل في التأمينات أم لا، لنتعرف أكثر من خلال هذا المقال عن رابط وكيفية الاستعلام عن كافة الخدمات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.

طريقة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

والجدير ذكره أن موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية منها:-

خدمات المشتركين في التأمينات خدمات أصحاب العمل خدمات المتقاعدين خدمات جهات العلاج خدمة التحقق من الاشتراك في التأمينات خدمة الاستعلام عن اسمي

يقوم المستفيد بالدخول لرابط موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية، بعدها قم بالضغط على التأمين أون لاين، ومن ثم التحقق من الاشتراك في التأمينات، وأخيراً كتابة رقم الهوية والضغط على استعلام.

استعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية

للاستعلام عن اسمك في التأمينات الاجتماعية و استعلام عن التأمينات برقم الهوية اتبع الخطوات السابقة المذكورة أعلاه وعند الضغط على التأمين أون لاين قم باختيار استعلام عن اسمي في التأمينات وادخل رقم الهوية في المكان المخصص واضغط استعلام سيتم تحويلك للصفحة المطلوبة.