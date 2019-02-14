تسديد بنك التسليف عن طريق الصراف الآلي رابط استعلام مباشرة رقم حساب دفع الاقساط

تسديد بنك التسليف، قام بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتوفير عدة وسائل لتسديد أقساط بنك التسليف، لكي تساعد المستفيدين والمستفيدات وتوفر عليهم الوقت والجهد في دفع أقساطهم، فمن المعروف أن المملكة دائماً تقدم أفضل ما لديها لراحة مواطنيها، ومن خلال موقعنا نجوم مصرية سوف نقوم بشرح كافة التفاصيل بتسديد أقساط بنك التسليف السعودي.

طريقة تسديد بنك التسليف

وقد فعل البنك ثلاثة وسائل لدفع الأقساط وهي:-

الصراف الآلي الإنترنت الهاتف المصرفي

يمكنك دفع أقساط بنك التسليف عن طريق الصراف الآلي أولاً قم بالذهاب إلي صراف بنك الراجحي قم بإدخال بطاقة الصراف وكتابة كلمة السر، سيتم توجيهك للخدمات الرئيسية، تقوم بعد ذلك بالضغط على سداد المدفوعات، ستنبثق نافذة اكتب رمز سداد بنك التسليف وهو رقم مكون من 3 أرقام، وهو “058”، في الخطوة التالية قم بكتابة رقم العقد أو رقم السداد لبنك التسليف، وأخيراً قم بتأكيد السداد واضغط على نعم لتسديد الفاتورة، ولكن انتظر لحين خروج أيصال الدفع ومن الأفضل الاحتفاظ به.

رابط الاستعلام عن رقم حساب تسديد بنك التسليف

ويمكن للجميع الآن الاستعلام عن سداد و اعفاء بنك التسليف والادخار عبر الدخول لرابط بنك التنمية الاجتماعية وذلك برقم الهوية، كما يمكن الاستعلام أيضاً عن رقم حساب السداد ورقم العقد الذي تحتاجه عند سداد القسط بواسطة الصراف الآلي، والعديد من الخدمات الخاصة ببنك التسليف.