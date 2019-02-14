سفير المملكة باليمن يكشف تفاصيل اجتماع الرباعية الدولية

قال سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، إنه شارك اليوم مع وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير في اجتماع الرباعية الدولية بشأن اليمن في وارسو، وصدر بيان أكد فيه المجتمعون على ضرورة تنفيذ اتفاقيات ستوكهولم، وعدم القبول بأي تأخير لتنفيذ اتفاق الحديدة، وسيستمرون في مراقبة ذلك والاجتماع مجددًا حال أي تأخير إضافي.

وأضاف آل جابر أن المجتمعين أشادوا بالدعم السعودي للبنك المركزي اليمني الذي قُدر ب ٢.٢ مليار دولار، وتوفير المشتقات النفطية، وبالدعم السعودي الإماراتي المشترك بـ٥٧٠ مليون دولار لدعم الأمن الغذائي والرواتب للمعلمين اليمنين لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني للأشقاء في اليمن.

وتابع في سلسلة تدوينات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وزراء الرباعية الدولية بشأن اليمن، الدور الإيراني التخريبي لتقويض الاستقرار في اليمن والمنطقة، ودعمهم للميليشيا الحوثية بالأموال والصواريخ البالستية، وبالأسلحة المتطورة، وما تضمنه تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة من انتهاك إيران لقراري مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ و٢٢١٣ .

وأكد السفير السعودي باليمن أن وزراء الدول الرباعية بشأن اليمن أدانو بشدة استمرار الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة لتهديد أمن المنطقة، مطالبين بالإيقاف الفوري لذلك، كما اتفق الوزراء على اتخاذ خطوات لإيقاف دعم ايران للميليشيا الحوثية بالمشتقات النفطية.

وأشار آل جابر إلى أن بيان وزراء الدول الرباعية أدان ما قامت به الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران ضد البنوك التجارية، واحتجاز موظفي البنوك في صنعاء، والتي أعاقت الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية لليمن، وأشادوا بعزم الحكومة اليمنية على صرف رواتب الموظفين المدنيين في جميع المحافظات اليمنية.