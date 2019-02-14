بالصور.. أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الجباري

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، مساء اليوم الأربعاء، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد جندي أول أحمد بن علي أحمد جباري.

واستُشهد جباري، أحد منسوبي القوات المسلحة دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة نجران .

وعبّر أمير منطقة جازان بالنيابة، خلال زيارة لأسرة الشهيد جندي أول جباري، بقرية فلس التابعة لمحافظة أبو عريش، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبر ذوو الشهيد، عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان وأمير منطقة جازان بالنيابة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.

حضر العزاء محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني وعدد من المسؤولين.