شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل وزير داخلية سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودـ حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، وزير الداخلية بسلطنة عُمان حمود بن فيصل البوسعيدي.

ونقل الوزير لخادم الحرمين الشريفين، تحيات جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لجلالته. وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية وأهمية التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضره من الجانب العماني، وكيل وزارة الداخلية م. خالد البوسعيدي، ومساعد المفتش العام للشرطة للعمليات اللواء حمد الحاتمي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد البوسعيدي.