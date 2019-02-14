شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يدشن 1281 مشروعا بالرياض بأكثر من 82 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ووضع حجر الأساس لـ 1281 مشروعاً تتجاوز تكلفتها الإجمالية 82 مليار ريال، تغطي كافة قطاعات التنمية في منطقة الرياض.

وذلك خلال رعايته - رعاه الله - مساء أمس في قصر الحكم بالرياض، حفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض التنموية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر قصر الحكم، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقباله - رعاه الله - صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ثم عزف السلام الملكي.

اطلع ـ حفظه الله ـ على معرض «سلمان والرياض»

عقب ذلك، اطلع خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على معرض «سلمان والرياض» الذي أقيم في بهو قصر الحكم بهذه المناسبة، وضم مجموعة من الصور التي تناولت سيرة ومسيرة خادم الحرمين الشريفين في قيادة منطقة الرياض.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ مكانه، بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم.

ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -، صاحب السمو الملكي الأخ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، أصحاب السمو، والفضيلة والمعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. في هذا اليوم المبارك نفخر في إمارة منطقة الرياض بتشريفكم لنا في لفتة أبوية كريمة، وزيارة تاريخية، في مكان ليس بغريب عليكم فأنتم - رعاكم الله- تعرفونه ويعرفكم، كيف لا وأنتم قد نشأتم بين أحضانه وصنعتم أمجاده وأسّستم لبنيانه وأرسيتم أركانه في علاقة عشق للمكان والزمان وقصة للوطن ترويها الأجيال، فتركتم أثراً لا يمحى ومنهجاً لا يحيد عن الحق والهدى.

سيدي.. إنّ لزيارتكم الميمونة - أيدكم الله - اليوم أبلغ الأثر وأقوى الدافع نحو المزيد من العمل والعطاء، لتظل الرياض كما يُريدها سلمان بن عبدالعزيز أن تكون.

سيدي خادم الحرمين الشريفين، إن عهدكم الزاهر والذي شهدت فيه البلاد قفزات تنموية هائلة ومشاريع ضخمة ورؤية ترسم خُطى المستقبل بسواعد أبنائها المخلصين يجعلنا بإذن الله مطمئنين أن هذه البلاد تسير وفق ما خططتم لها، لتبقى شامخة بمكانتها وراسخة بعقيدتها ومتمسكة بثوابتها وعظيمة بقادتها ومتسلحة بشعبها الوفي، وامتدادا لهذه المسيرة المباركة، نقطف في هذا اليوم المبارك ثمار غرسكم اليانع، ونتشرف برعايتكم السامية الكريمة، لافتتاح جملة من مشاريع الخير والنماء في منطقة الرياض، ضمن مسيرة النهضة التنموية، والتطوير الطموح الذي تشهده كافة مناطق المملكة في هذا العهد الميمون، تحت قيادتكم الحكيمة، أيدكم الله، وعضدكم المبارك، سمو ولي عهدكم الأمين - حفظه الله -، وتحت مظلة رؤية المملكة الطموحة 2030، التي تتسارع فيها الخطى لتعزيز مكانة المملكة، واستثمار إمكاناتها وقدراتها ومقوماتها، واستشراف مستقبلها الواعد - بمشيئة الله -.

هذه المشاريع التنموية المباركة والتي تتفضلون، أيدكم الله، بافتتاحها ووضع حجر الأساس لها، تتنوع بين ألف ومئتين وواحد وثمانين مشروعاً تتجاوز تكلفتها الإجمالية 82 مليار ريال تغطي كافة قطاعات التنمية في منطقة الرياض، متطلعين في هذه المنطقة الغالية، وتحت قيادتكم الحكيمة، وحكمكم الرشيد، أيدكم الله، كسائر مناطق المملكة، إلى مستقبل واعد يزخر بالمنجزات والنجاح في مختلف قطاعاتها، وفي كافة أرجائها - بمشيئة الله -. فنيابة عن أهالي الرياض وزملائي مسؤولي المنطقة وباسمي شخصياً أرفع لمقامكم الكريم أسمى آياتِ الشكرِ والتقدير والعرفان مقرونة بخالص الدعاء لله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يمد في عمركم، وأن يحفظكم وسمو ولي عهدكم الأمين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

بعد ذلك، شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور فيلماً بعنوان «سلمان.. ذاكرة الرياض»، بيّن ارتباط الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمدينة الرياض، ابتداء من نشأته في الرياض على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، مروراً بصدور الأمر الملكي بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض، وتوليه مسؤولية قيادة العاصمة وصولاً إلى النهوض بالرياض إلى المكانة المرموقة التي تليق بها كإحدى كبرى الحواضر العالمية الرائدة، وتهيئة العاصمة لإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية لتحقيق مستقبل واعد زاخر بالنجاح والازدهار بمشيئة الله، في ظل (رؤية المملكة 2030).

إثر ذلك، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ووضع حجر الأساس للمشاريع التي تغطي كافةَ قِطاعات التنمية في منطقةِ الرياض.

عقب ذلك، أديت العرضة السعودية، التي شارك في أدائها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ثم شرف خادم الحرمين الشريفين، حفل العشاء الذي أقيم بهذه المناسبة.