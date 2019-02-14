شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص في قاتلي مواطنين بنجران والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أحدهما مثل بجثة القتيل وشوه وجهه وقطع أنفه وفصله عن قاعدته

نفذت وزارة الداخلية أمس حكم القتل قصاصا في مواطن قتل آخر بطعنه عدة طعنات مما أدى إلى وفاته والتمثيل به وتشويه وجهه وقطع أنفه وفصله عن قاعدته بعد قتله.

وأوضحت الوزارة أن علي بن مانع بن علي آل مردف - سعودي الجنسية - أقدم على قتل يحيى بن صالح بن حسين اليامي - سعودي الجنسية -، بطعنه عدة طعنات مما أدى إلى وفاته والتمثيل به وتشويه وجهه وقطع أنفه وفصله عن قاعدته بعد قتله.

وألقت سلطات الأمن القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وإحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني.

ومن جهة أخرى نفذت وزارة الداخلية، أمس، حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بالمدينة المنورة، بعد إطلاقه عدّة طلقات على مواطن آخر في مضاربة جماعيّة، ما أدى إلى وفاته.

وأوضح بيان للوزارة أن أحمد بن فواز بن نواف الرشيدي - سعودي الجنسية - أقدم على قتل توفيق بن نويجي بن نخيلان الرشيدي - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت إلى وفاته، إثر مضاربة جماعية.

وألقت سلطات الأمن القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتعلن الوزارة عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.