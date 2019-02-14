شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 11 منشأة وضبط مطعم داخل سكن عمالة والان نبدء بالتفاصيل
ضبطت بلدية الهفوف بأمانة الأحساء 51 مخالفة وأغلقت 11 منشأة خلال حملة تفتيشية استهدفت 110 منشآت للوقوف على الخدمات المقدمة للمستفيدين وتشخيصها مع إيجاد الآليات لتصحيحها بشكل جذري، كما كثفت البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت عالية الخطورة تفاديا لأخطار التلوث الغذائية.
ومن جهة أخرى، ضبطت بلدية المبرز خلال جولاتها الرقابية اليومية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية المختصة مطعما متكاملا تديره عمالة أجنبية داخل السكن الخاص بهم.
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