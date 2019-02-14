شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد على اهتمام الدولة بالتنمية الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على اهتمام الدولة بالتنمية الزراعية وذلك من خلال الدعم السخي الذي يجده القطاع الزراعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - مشيدا سموه بجهود صندوق التنمية الزراعية في دعم التنمية الزراعية من خلال إقراض مشاريع واستثمارات ذات جدوى توفر منتجات بديلة تعزز التنوع الاقتصادي وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، المدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير السهلي وعددا من مرافقيه.

واطلع سموه على نشاط الصندوق التنموي بالمنطقة، والتوجهات الإستراتيجية للصندوق المتوائمة مع السياسة الزراعية للمملكة وفق رؤية المملكة ۲۰۳۰ لما من شأنه تعزيز دور الصندوق لتنمية القطاع الزراعي وتطوير منتجاته كقطاع رائد يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

من جهته عبر المدير العام لصندوق التنمية الزراعية عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على الدعم والاهتمام الذي يوليه لتنمية وتطوير القطاع الزراعي بالمنطقة وتشجيعه للمزارعين والمستثمرين، فضلا عما يجده فرع الصندوق بالمنطقة من دعم ومتابعة مباشرة ساهمت في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للصندوق وخلق بيئة زراعية مثالية بالمنطقة.