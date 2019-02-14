شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد على اهتمام الدولة بالتنمية الزراعية والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، المدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير السهلي وعددا من مرافقيه.
واطلع سموه على نشاط الصندوق التنموي بالمنطقة، والتوجهات الإستراتيجية للصندوق المتوائمة مع السياسة الزراعية للمملكة وفق رؤية المملكة ۲۰۳۰ لما من شأنه تعزيز دور الصندوق لتنمية القطاع الزراعي وتطوير منتجاته كقطاع رائد يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.
من جهته عبر المدير العام لصندوق التنمية الزراعية عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على الدعم والاهتمام الذي يوليه لتنمية وتطوير القطاع الزراعي بالمنطقة وتشجيعه للمزارعين والمستثمرين، فضلا عما يجده فرع الصندوق بالمنطقة من دعم ومتابعة مباشرة ساهمت في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للصندوق وخلق بيئة زراعية مثالية بالمنطقة.
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