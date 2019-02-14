شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن «سحل» كلبا بمركبته والان نبدء بالتفاصيل
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو للواقعة استياء كبيرا من المغردين، والذين طالبوا بالقبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لإصدار عقوبة بحقه جراء ما قام به.
وأصدر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بيانا أوضح فيه، أن شرطة منطقة جازان ألقت القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر لقيامه بتعمد إيذاء حيوان، وتتخذ الإجراءات النظامية بشأنه.
وأوضح مدير عام الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة د. علي الدويرج أن هذه الحالات تعتبر نادرة مقارنة بالإساءات الأخرى، وبلغت 3 حالات مشابهة خلال العامين الماضيين وتم اتخاذ اللازم حيالها ومعاقبة مرتكبيها والإعلان عن ذلك في وقته، وأشار إلى معاقبة المسيء حسب طبيعة وشدة الإساءة وقد تصل العقوبات إلى 50 ألف ريال وكذلك السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات في بعض الحالات الأخرى، وأوضح أن هناك إدارة تتابع ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تتلقى الوزارة جميع البلاغات الخاصة بالثروة الحيوانية عبر الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ.
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