شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية ونظيره العماني يبحثان التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية، إلى جانب استعراض نتائج اجتماعات سلطات الحدود من الدرجة الأعلى في البلدين.
حضر جلسة المباحثات، نائب وزير الداخلية د. ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ومدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، والمستشار في وزارة الداخلية د. عبدالله بن فخري الأنصاري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.
وحضر الجلسة من الجانب العماني، وكيل وزارة الداخلية م. خالد بوهلال البوسعيدي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية والمالية محمد بن يوسف الزرافي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد بوهلال البوسعيدي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العمانية.
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