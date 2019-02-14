شكرا لقرائتكم خبر عن جامعي الخبر يطلق فعالية «أنا أتبرع» والان نبدء بالتفاصيل

انطلق في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل صباح أمس النشاط التوعوي (أنا أتبرع)، الذي ينظمه قسم علوم المختبرات الإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بحضور عميد الكلية د. قاسم المعيدي ورئيس قسم علوم المختبرات الإكلينيكية واستشاري أمراض الدم ورئيس قسم بنك الدم وطب نقل الدم بالمستشفى الجامعي د. فيصل الزهراني ووكيل الكلية الدكتور عامر العمر وعدد من الأطباء.

وذكر الدكتور المعيدي أن هذه الفعالية جاءت لتقدم الوعي والتثقيف لزوار المستشفى الجامعي بجوانب علمية متعددة عن أهمية التبرع بالدم ومصطلحات وحقائق عن الدم، وكذلك الإجابة عن الأسئلة الشائعة عن التبرع بالدم من قبل طالبات الكلية، كذلك التعريف والتوضيح بمكونات الدم إضافة إلى فحص فصائل الدم، مشيرا إلى أن الكلية وكافة أقسامها وتخصصاتها تحرص على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات والأنشطة التوعوية لجميع فئات المجتمع، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.

من جانبه، ذكر الدكتور فيصل الزهراني أن هذه الفعالية انطلقت في عام 2014 ومستمرة حتى الآن من كل عام عن طريق قسم علوم المختبرات الإكلينيكية في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالتعاون مع قسم بنك الدم وطب نقل الدم بالمستشفى الجامعي بالخبر، وأن الهدف منها هو رفع مستوى الوعي لأهمية التبرع بالدم لدى المجتمع بشكل عام، والحمد لله شهدنا تطورًا ملحوظا منذ انطلاق الفعالية في 2014م.