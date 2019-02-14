شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد والرئيس عباس يبحثان مستجدات الأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض أمس، مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين. وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وحضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان الوزير المرافق، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والوفد الرسمي المرافق للرئيس الفلسطيني.



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