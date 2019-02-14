شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يستقبل سفيري الإمارات واليابان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الإعلام تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض أمس، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان. كما استقبل سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا. وتم خلال الاستقبالين بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.



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