شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أفراد شرطة ضبطوا قضية مخدرات بعسير والان نبدء بالتفاصيل

كرّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أمس، عددا من أفراد شرطة المنطقة نظير جهودهم في كشف قضية مخدرات ضبطت فيها كميات من الحشيش المخدر، وذلك على مسرح مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة عسير.

ونقل أمير عسير تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية للأفراد المكرمين، مؤكدا أن التكريم ما هو إلا استمرار لنهج الدولة السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - وحرص القيادة الرشيدة على تشجيع رجال الأمن على أداء مهامهم الموكلة إليهم، وتكريم المتميزين والمجتهدين منهم، مشيدا بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في مختلف قطاعاتهم لضبط الأمن والاستقرار والعمل بكل إخلاص وتفانٍ.

ونوه مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في مكافحة آفة المخدرات وظواهرها التي تعد الأكثر تعقيدا وخطورة على الفرد والمجتمع، وإحدى مشكلات العصر التي تعاني منها كافة بلدان العالم، وأشار إلى أنه يجري العمل في كافة القطاعات على تنفيذ توجيه سمو أمير منطقة عسير بإقامة حملة للوقاية من المخدرات في المنطقة.

ومن جانبهم عبّر المُكرّمون، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن هذا التكريم سيكون حافزا لهم لتقديم المزيد من الجهود وصولا للمحافظة على أمن الوطن وأبنائه من آفة المخدرات وأخطارها.