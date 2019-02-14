شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن مشروعات عمل لـ 480 فردا بحالمين اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في مديرية حالمين بمحافظة لحج، مشروعات كثيفة العمالة والتي تهدف إلى تنفيذ برامج غنية بفرص العمل وتحسين البنى التحتية في المحافظات المستهدفة، حيث تم البدء بتنفيذ مشروع بناء وإصلاح مدرجات زراعية في المديرية، حيث يوفر المشروع فرص عمل لأبناء المديرية، يستفيد من هذا المشروع 80 فردا بصورة مباشرة و400 بصورة غير مباشرة.

ويأتي المشروع الذي تم تدشينه بحضور مدير عام مديرية حالمين عبدالقادر حسين حيدرة، ومنسق المشروع بالمحافظة فواز الشاوش، وعدد من المسؤولين، في إطار أنشطة تحسين سبل العيش في اليمن والممول من المركز ويستهدف توفير فرص عمل قصيرة الأجل وتأهيل العمالة غير الماهرة، كما يمثل رافدا من حيث الدخل للكثير من أرباب الأسر، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ويحقق التنمية في المناطق المستهدفة.

يذكر أن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن يضم ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع مشروعات كثيفة العمالة، وقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر وتمكين الشباب، والقطاع السمكي والزراعي، يستفيد منه 3,750 مستفيدا بصورة مباشرة وأكثر من 18,750 مستفيدا بصورة غير مباشرة. في الأثناء، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1,750 كرتونا من التمور في حارة الشبكة وقريتي شوميت وترعم التابعة لمديريتي الغيضة ومنعر بمحافظة المهرة، يستفيد منها 10,500 فرد. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز.