الأمير سعود بن نايف يكرم ”الخليج 365” لرعايتها الإعلامية للمهرجان

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أمس دار ”الخليج 365” للإعلام لرعايتها الإعلامية لمهرجان «سفاري بقيق»، حيث سلم سموه المدير العام حسن الهديب درعا تذكارية وذلك خلال تكريم سموه المشاركين والداعمين للمهرجان في نسخته الثالثة أمس.



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