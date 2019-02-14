شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ الرئيس عون بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، للمستشار العلولا، مؤكدًا دعم المملكة العربية السعودية لأمن واستقرار لبنان وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، حمّل الرئيس عون المستشار العلولا تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، مشددًا على حرص لبنان على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري.
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