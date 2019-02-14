«زاوية الراصد»

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أصبحت رؤية كيابل "عدادات"الكهرباء المكشوفة عادة يومية، في معظم شوارع حاضرة الدمام، ومنها هذا "العداد" في حي الحراج، ولم يجد من يقوم بإصلاحة حفاظا على الأرواح. (تصوير: مرتضى بو خمسين)



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