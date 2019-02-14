شكرا لقرائتكم خبر عن توعية سائقي الحافلات المدرسية بالقطيف بإجراءات السلامة والان نبدء بالتفاصيل

نظمت وحدة خدمات الطلاب بمكتب التعليم بمحافظة القطيف يوم أمس محاضرة توعوية لسائقي الحافلات المدرسية بعنوان «التوعية لقائدي الحافلات المدرسية» وذلك بمدرسة السلام الابتدائية بمدينة سيهات.

وهدفت المحاضرة التي استهدفت الطلاب والطالبات وسائقي الحافلات إلى زيادة التوعية في جانب الأمن والسلامة للسائقين تجاه الطلبة، والتوعية بجانب الالتزام بالأنظمة واللوائح المرورية أثناء سير الحافلات المدرسية، إضافة لزيادة الوعي بضرورة التأكد من سلامة الحافلة المدرسية، ونشر الثقافة التنظيمية لدى سائقي الحافلات بالتقيد والالتزام بنظام نقل الطلبة.

وقدم المحاضرة مدير مرور محافظة القطيف العقيد عبدالله المطيري، ومدير إدارة خدمات الطلاب بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أحمد العبيد، ومشرف خدمات الطلاب بالإدارة العامة عبدالخالق الغامدي.

وأشار العقيد المطيري الى إرشادات القيادة الآمنة، وقواعد السلامة المرورية، التي تكفل تحقق التطبيقات العملية للسلامة المرورية، الرامية إلى المحافظة على الطلبة. مشددا على أهمية تفادي الأسباب الكامنة وراء وقوع بعض حوادث النقل المدرسي مؤخرًا، مطالبا بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر في إجراءات نقل الطلاب والطالبات.

وتطرقت المحاضرة إلى مختلف جوانب الأمن والسلامة، ومسؤولية سائق الحافلة، وعدم السماح باكتظاظ الطلاب، وضرورة الالتزام بالصعود والنزول المنظم من الحافلة، كما تمَّ التأكيد في المحاضرة على ضرورة عدم إغلاق النوافذ بشكل كامل، والتأكد من خلو الحافلة من الطلاب عند الوصول للمدرسة وفي نهاية اليوم الدراسي، والتوعية المستمرة للطلاب بالانضباط والالتزام في الحافلة، وكيفية التصرف الصحيح في حالة وقوع أي مشكلة. مسلطة الضوء على برنامج صيانة الحافلات وفحصها دوريًا؛ للوقوف على مدى أهليتها، وصلاحية خدماتها.