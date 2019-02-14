شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل حكم كرة الطائرة «الطريفي» والان نبدء بالتفاصيل
وقدم سموه الشكر للحكم الطريفي على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله وحصوله على واحد من أفضل ١٤ حكم كرة الطائرة على مستوى العالم، متمنيا له دوام التوفيق في حياته القادمة.
وثمن الطريفي اهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية ودعمه لكافة المناشط في المنطقة بما فيها الجانب الرياضي، مقدما لسموه الشكر على ما حظي به شخصيا من حفاوة واستقبال وما وجده من توجيهات من سموه.
حضر اللقاء مقرر لجنة الحكام لكرة الطائرة بالمنطقة الشرقية الحكم عادل البطاط.
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