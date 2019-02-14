شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض .. عنوان كتاب المملكة والان نبدء بالتفاصيل

• 2830 مشروع مخصصة للرياض إجمالي تكلفتها 338 مليار ريال

• تدشين 921 مشروعًا بتكلفة 52.3 مليار ريال

• وضع حجر الأساس لـ 360 مشروعًا بتكلفة 29.8 مليار ريال

• إنشاء أكبر متحف إسلامي زيارته متاحة حتى لغير المسلمين

• مشروع بيئي ضخم لبحيرات على مساحة 315 ألف متر مربع

• 7 مدن طبية ومستشفيات كبرى و16 مشروع تعليمي

تواصل القيادة الحكيمة رعايتها مسيرة تطوير وتنمية مناطق المملكة بشكل عام، والرياض على وجه الخصوص، لجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وحاضنة لريادة الأعمال، بما يعكس الصورة الحقيقية للنهضة الحضارية التي تشهدها المملكة.

وكباقي مناطق المملكة، تحظى الرياض بدعم ورعاية القيادة، في سبيل تطويرها، والارتقاء بالمستويات المعيشية وتجهيزها بأفضل البنى التحتية، والحفاظ على مستوى خدمات متطور للتنمية السكانية والعمرانية.

ولا يخفى على أحد أن الملك سلمان بن عبد العزيز، هو مهندس الرياض الأول وراعي نهضتها، وقد أفنى زهرة شبابه للارتقاء بها إلى مصاف العواصم العالمية، حتى أصبحت بفضل الله ثم دعمه وجهة عالمية ومدينة مصدرة للمعرفة ورقمًا صعبًا في الريادة، وواحدة من أهم المدن المحورية والمؤثرة في صناعة قرار المنطقة والعالم.

ويرى الخبراء أن ما شهدته الرياض من تطورعمراني وحضاري ، هو ثمرة لسنوات من الجهد الكبير والمتواصل الذي بذله خادم الحرمين الشريفين، لتحويل مدينة الرياض إلى عاصمة فريدة و"عنوان كتاب المملكة" كما وصفها –حفظه الله- في تقديمه للمشاريع المدشنة.

و تعكس أرقام المشاريع التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 921 مشروعًا بتكلفة 52.3 مليار ريال)، والمشاريع التي سيضع حجر أساسها (360 مشروعًا بتكلفة 29.8 مليار ريال)، القفزة التنموية النوعية التي ستشهدها منطقة الرياض ومحافظاتها الـ22، لجعلها أكثر نماءً وازدهارا.

وتأتى - حسبما تشير الأرقام - مشاريع الرياض المدشنة والتي سيتم وضع حجر أساسها، من أصل 2830 مشروع مخصصة لمنطقة الرياض يبلغ إجمالي تكلفتها 338 مليار ريال، وتغطي كافة القطاعات التنموية من إسكان وصحة وتعليم وبيئة وطرق وكهرباء وجميع الخدمات، وستخلق عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية لشباب وشابات المنطقة بجميع محافظاتها.

وتسهم مشاريع الرياض بشكل مباشر في تحقيق الانفتاح الاقتصادي الذي تطمح إليه المملكة بحلول 2030، كما تأتي متوافقة مع أهداف ومستهدفات رؤية 2030، لناحية رفع نسبة تملك المواطنين للسكن عبر تدشين 15 مشروع سكني في الرياض ومحافظاتها، وإنشاء أكبر متحف إسلامي في العاصمة ستكون زيارته متاحة للجميع حتى لغير المسلمين.

- من خلال المشاريع التي سيدشنها الملك سلمان بن عبد العزيز، ستتحول الرياض إلى واحة غناء ذات مطلات مائية وحدائق خضراء وممرات مشاة، من خلال مشروع بيئي ضخم لبحيرات جنوب العاصمة تقع على مساحة 315 ألف متر مربع.

وستتضمن مشاريع الرياض المدشنة، مدنًا رياضية على مساحات كبيرة، و7 مدن طبية ومستشفيات كبرى و16 مشروع تعليمي، ليتمتع سكان المنطقة ومحافظاتها بترفيه عالي المستوى وصحة أفضل وتعليم أجود.

كما يتم تطوير المطارات وتوسعتها، وتنمية شبكة الطرق ورفع مستواها، تقع ضمن الخطة الشاملة لمشاريع منطقة الرياض، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم لتمكينهم من سرعة إنجاز أعمالهم.