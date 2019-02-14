شكرا لقرائتكم فيديو.. تصدعات في الجسر المؤدي لمطار الملك فهد الدولي بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الدمام

وثقت مقاطع متداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض أحد جسور ضاحية الدمام لبعض التصدعات؛ مما يشكل خطرًا على مستخدميه.

من جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، م. أحمد الغامدي، أنه وبخصوص مقطع الفيديو المتداول عن جسر تقاطع طريق أبو حدرية مع طريق الملك فهد (المطار) بالدمام، فإن هذا الجسر ضمن عدد من الجسور التي تم اعتماد المبالغ المالية لإصلاحها والبالغ عددها (22) جسر، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (38) مليون ريال، مشيرًا أنه تم الانتهاء من إصلاح جسري الجعيمة كمرحلة أولى.

وأضاف الغامدي، بأنه تم الانتهاء من فحص جميع جسور المنطقة الشرقية البالغ عددها (332) جسرًا من قبل استشاري متخصص تعاقدت معه الوزارة، موضحًا أن المرحلة الثانية من أعمال الإصلاح ستشمل عدد 5 جسور بتقاطع طريق أبو حدرية مع طريق الملك فهد (المطار)، وعدد 5 جسور تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الجبيل، ثم إصلاح عدد 2 جسر تقاطع صفوى المطار وعدد جسري صفوى وجسري رأس الغار بطريق الجبيل وجسري تقاطع طريق أبو حدرية الخفجي مع طريق أبو حدرية حفر الباطن، كما يجري العمل حاليًّا بإصلاح جسري الأنابيب على طريق أبو حدرية.

وأفاد الغامدي، بأن الأضرار الظاهرة في الفيديو عبارة عن سقوط لبعض أجزاء من الغطاء الخرساني لجانب بلاطة الجسر، وهي أضرار لا تؤثر على سلامة الجسر من الناحية الإنشائية.

وأكد الغامدي، أنه قد تم إزالة جميع أجزاء الغطاء الخرساني المنفصلة عن جسم الجسر (الشظايا)؛ لمنع سقوطها على المركبات قبل أسبوعين لحين البدء في الإصلاحات الدائمة المقررة للجسر في هذا الموقع بعد أن تم اعتماد طريقة الإصلاح لها، مشيرًا إلى أن طريقة الإصلاح تشمل رفع بلاطة الجسر وإصلاح مناطق الفواصل الداخلية وتغيير مساند التحميل مع إصلاح الخرسانات المتضررة ومعالجة حديد التسليح بها أو استبداله، ومن المقرر أن يبدأ إصلاح هذا الموقع خلال أسبوعين بعد أخذ التصاريح.

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