شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: النظام الإيراني التهديد الأول لأمن المنطقة.. ولا يزال متمسكًا بأحلامه التوسعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قال سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان: إن نظام الملالي استولى على الحكم في إيران منذ أربعين عامًا، شهد خلالها الشعب الإيراني تراجعًا في مستوى المعيشة، ووقف تام للتنمية الاقتصادية والبشرية، ولا يزال هذا النظام يبدد أموال شعبه في دعم الإرهاب والتطرف والطائفية وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف سفير المملكة لدى الولايات المتحدة، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن قيادة المملكة طالما كان هدفها العمل على التنمية البشرية والسعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ولهذا ازداد دخل الفرد في المملكة منذ عام 1979 عشرة أضعاف، بينما تراجع في إيران بأكثر من النصف. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ضعف نظيره في إيران بعد أن كانا متساويين في عام 79م.

وأشار إلى أن الشعب الإيراني الصديق يستحق قيادة تلتفت له بدلًا من تبديد ثروته وأمواله للعبث في الخارج ونشر الفتن الطائفية والإرهاب في المنطقة. النظام الإيراني لا يزال يعيش أوهام محاولة تركيع العرب، وهو ما لن يحدث، وخطابهم الطائفي كشف عن نفسه وبعد أربعين عامًا لم تعد أوهام هذا النظام تنطلي على أحد.

وتساءل هل يقبل النظام الإيراني أن يكون الولي الفقيه عربيًّا وينصاع له الإيرانيون؟ أم أن خطابهم هو مجرد محاولة لفرض هيمنتهم المزعومة على العرب. إن الشعوب العربية الأبّية لم ولن تقبل المحاولات الفاشلة لهذا النظام لتركيعهم، سواء في اليمن أو أي دولة عربية أخرى.

وشدد خالد بن سلمان على أن النظام الإيراني شكّل التهديد الأول لأمن المنطقة، ولا يزال متمسكًا بأحلامه التوسعية، في خطاب الذكرى الأربعين لثورتهم، فضح رئيس النظام نواياهم التوسعية بادعاء أن أراضي العرب في الخليج العربي هي جزء منهم وسماها جنوب إيران. أرض العرب للعرب، وأفعال الشرفاء في اليمن والتحالف، أبلغ من خطب الوهم.

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