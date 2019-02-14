شكرا لقرائتكم شاهد بالصور.. آل الشيخ يكرّم 114 متميزًا ومتميزة بجائزة التعليم للتميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كرّم وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس الأربعاء، 114 فائزًا وفائزة بجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة، في الحفل الذي أُقيم مساء أمس على مسرح الوزارة برعايته وحضور قيادات الوزارة، والداعم للجائزة مجموعة الناغي وإخوانه.

وقال وزير التعليم، في كلمة استهلها بالترحيب بالحضور والفائزين: “إن الجائزة هي إحدى أدوات التعليم المهمة التي توليها الوزارة عنايتها لتحقيق مستوى أداء أفضل في الميدان التعليمي، حيث إن للتميز مكانًا وعنوانًا في مؤسسات التعليم وإن للعطاء المتميز صدى لدى كل منسوبي وزارة التعليم”.

وأشاد بما تقدمه الحكومة من دعم ورعاية للمبدعين والمتميزين من أبنائنا وبناتنا، مؤكدًا أن ولاة الأمر يراهنون على أبناء وبنات الوطن المتميزين، ويضعون آمالهم فيهم لكي يسهموا في رفعة الوطن، وتحقيق غايات رؤية المملكة 2030 لأجل الوصول للقمة في كل المحافل والميادين العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال الجائزة إلى رفع كفاءة أداء منسوبيها، وإذكاء روح التنافس الإيجابي بينهم، وتعزيز ثقافة الممارسات الناجحة ونشرها بين الأوساط الإدارية في الوزارة، موضحًا أنّ مثل هذه الأهداف تمثّل جزءًا أساسيًّا من أولويات الوزارة وخططها.

وأضاف آل الشيخ: “أود تأكيد دعمنا الكامل لجائزة التعليم للتميز والمتميزين لإيماننا العميق بأثرهم المبارك؛ ولذلك تم إحداث مراكز للتميز في إدارات التعليم لتقوم بدورها في رعاية التميز واستدامته وتفعيل دور المتميزين في نشر ثقافة التميز، آملًا أن تحدث الجائزة أثرًا فعالًا في الميدان التعليمي ورفع مستوى الأداء فيه، وأن تجد العناية الكافية من قيادات التعليم في المناطق والمحافظات”.

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