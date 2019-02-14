الاشتراك في جائزة التعليم للتميز .. 5 مليون ريال سعودي جوائز نقدية و26 سيارة للفائزين في المسابقة...

جائزة التعليم للتميز أصبحت في اهتمام الكثير من المبدعين في التعليم والباحثين عن التميز، والتالي سوف نوضح لكم كيفية الاشتراك في مسابقة التعليم والتميز والتي انعقدت في دورتها التاسعة بجوائز مالية مقدمة تصل إلى 5 مليون ريال سعودي والمتمثلة في الجوائز النقدية كما تقدم جوائز أخرى بعدد 26 سيارة، كما يمكنكم الاشتراك أيضاً في مسابقة محمد بن راشد للتعليم بجوائز مالية 1000 دولار يومياً وذلك لطلاب المدارس في الدول العربية، كما تحفز مسابقة التعليم للتميز الميدان التعليمي بخبرات تعليمية غير تقليدية التي تساعد علي التميز والإبداع، كما تهدف جائزة التعليم للتميز إلى غرس الروح الوطنية ومبدأ تكافؤ الفرص وتبرز مسابقة التعليم للتميز المواهب المتميزة في مجال التعليم العام والمجال التربوي الإداري.

كرم وزير التعليم اليوم الأربعاء الساعة 30 : 7 مساءً، 114 من التميزين في ميدان التعليم، وذلك في احتفال جائزة التميز للتعليم وشارك في الحفل نخبة كبيرة من رواد التعليم في الملكة، وذلك في دورة جائزة التميز التاسعة.

جائزة التميز للتعليم

تقدم وزارة التعليم السعودية مبالغ نقدية ضمن جائزة التميز للتعليم كما تقدم مجموعة محمد يوسف الناغي وإخوانه سيارات للفائزين في مسابقة التعليم للتميز ضمن الجائزة جائزة، كما تستوعب جائزة التعليم للتميز عدد 114 من الفائزين خلال العام بفئات مختلفة والتي نوضحها من خلال الجدول التالي:

الفئات المرشد الطلابي المتميز المعلم المتميز الإدارة والمدرسة المتميزة المشرف التربوي المتميز العمل التطوعي المتميز الطالب المتميز التميز الإداري الأعداد 20 20 19 20 13 20 2

كيفية الاشتراك في جائزة التعليم للتميز

مقدار جائزة التعليم للتميز

يمكنكم الاشتراك في مسابقة التعليم للتميز من خلال الموقع الرسمي للمسابقة والحصول على فرصة بالفوز بأحد جوائز التعليم للتميز ويتم ذلك بالدخول على جائزة التعليم للتميز وإنشاء حساب إلكتروني وتعبئة البيانات المطلوبة.