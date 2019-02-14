شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان للمحافظين: استمعوا لمطالب الأهالي ولبوا احتياجاتهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي ، عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

وجه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، محافظي محافظات المنطقة، بعقد لقاءات دائمة مع أهالي المحافظات والاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس (الأربعاء) اجتماعا في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة حضره وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومحافظو محافظات المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز احتياجات محافظات المنطقة وسكانها في شتى المجالات الأمنية والصحية والتعليمية والاجتماعية والخدمية، المتعلقة ببناء الإنسان وتنمية المكان، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

كما شهد الاجتماع مناقشة سبل تطوير العمل الإداري داخل المحافظات وتكثيف الدورات التدريبية للموظفين، إضافة إلى التوسع في استخدام التقنية بما يعود بالنفع على المراجعين. وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات، وتم حيالها اتخاذ التوصيات اللازمة.

من ناحية أخرى، التقى أمير مكة بالنيابة أمس عدداً من العلماء والأئمة والمشايخ، وأقام لهم مأدبة غداء في قصر الضيافة بمكة المكرمة، كما حضر اللقاء أئمة وخطباء المسجد الحرام. كما التقى في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة رئيس محكمة التنفيذ بمكة المكرمة الشيخ محمد العضيبي.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرح عن أعمال المحكمة وخططها التطويرية الهادفة لتسريع إنجاز طلبات التنفيذ.

في جانب ثان، زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمكة المكرمة. وتجول على أقسام المركز، واطلع على آلية سير العمل وكيفية التعامل مع البلاغات والاتصالات المختلفة الواردة للمركز وتصنيفها في وقت قياسي، وتوجيه الجهة المختصة للتعامل مع البلاغ، وذلك وفق أحدث الوسائل التقنية المزود بها المركز المرتبط بمنصة واحدة لتقديم أفضل الخدمات لطالبي الخدمة من الزوار والمعتمرين وأهالي المنطقة بالجودة المطلوبة.

كما وقف أمير المنطقة بالنيابة على الخدمات المقدمة في غرفة المتابعة الأمنية المكونة من شاشات نقل مباشر لمحافظات منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المزودة بأحدث التقنيات، واطلع على مكتب الإنجاز المؤسسي الذي يُعنى بخدمة منسوبي المركز بهدف التوثيق وسرعة الإنجاز سيراً نحو تحقيق تميز مؤسسي متكامل، كما تفقد قاعة إدارة الأزمات والكوارث، واطلع على دورها في إدارة الأزمات أو المناسبات كموسمي رمضان والحج.

من جهته، قدم مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بالمنطقة العقيد علي الغامدي شرحا وافيا لرؤية المركز ورسالته وأهدافه الإنسانية والأمنية والخطط المستقبلية لتحقيق أعلى معايير الاستجابة لجميع طالبي الخدمة على مدار الساعة، معربا عن سعادته واعتزازه وجميع منسوبي المركز بزيارة أمير المنطقة بالنيابة، مؤكدا أن الزيارة تجسد الرعاية والاهتمام اللذين توليهما القيادة لتعزيز مسيرة الأمن والأمان في مختلف المناطق.