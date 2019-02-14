شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يبحث معالجة المواقع المتضررة بيئياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

عقد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمس (الأربعاء)، اجتماعاً لمعالجة المواقع المتضررة بيئياً، بحضور أمين جدة صالح التركي، والرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، وعدد من الجهات ذات العلاقة بالشأن البيئي.

واستعرض الأمير مشعل بن ماجد مع الحضور عدداً من المواقع المتضررة بيئياً وكيفية معالجة أوضاعها بالشكل العلمي المدروس، مشدداً على أهمية التعاون من أجل الحفاظ على بيئة جدة نقية ونظيفة، والإبلاغ عن كل ضرر يمسّ المحافظة بيئياً.

ودعا إلى حصر المواقع بحسب درجة الضرر البيئي ومعالجتها على الفور بتكاتف الجهات ذات العلاقة، مشدداً على أهمية الالتزام بما نوقش في الاجتماع للحفاظ على البيئة بجنباتها كافة.

حضر الاجتماع مسؤولو وحدة أعمال المياه بجدة وقطاع حرس الحدود بالمحافظة.

من جهة ثانية، يرعى محافظ جدة الثلاثاء القادم الحفل الختامي وإعلان وتتويج الفائزين والفائزات بجائزة جدة للإبداع بنسختها الثانية للعام 1440، ضمن ملتقى مكة الثقافي الثالث تحت شعار «كيف نكون قدوة»، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز.