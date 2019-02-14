شكرا لقرائتكم خبر عن «كاوست»: 80 مبتكراً يوظفون التقنيات الحديثة لخدمة الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

انطلقت أمس (الأربعاء) في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، أعمال ملتقى التدريب بمشاركة 80 مبتكراً بالشراكة مع منتدى مكة الثقافي.

ويُعد برنامج التدريب جزءاً من التعاون السنوي الثاني لدعم الابتكار وريادة الأعمال بين «كاوست» وإمارة مكة المكرمة، ويستمر في الحرم الجامعي حتى 21 فبراير الجاري.

وقالت نائب رئيس «كاوست» الدكتورة نجاح عشري: «من خلال هذه المبادرة الإستراتيجية الوطنية في عامها الثاني، تعمل الجامعة على تطوير الجيل القادم من المخترعين والمبدعين ورجال الأعمال السعوديين الذين تتناول أفكارهم التجارية والفنية الأهداف الأساسية والتحديات المحددة في رؤية 2030. ويحصل الفائزون على دعم لتشغيل مشاريعهم، بما في ذلك التمويل والتدريب والإرشاد، للمساعدة في تحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات ملموسة تساهم في التنمية الاقتصادية الوطنية المستمرة والابتكار».

من جهته أكد مدير مركز ريادة الأعمال بالجامعة هتان أحمد، أن مبادرة الابتكار وريادة الأعمال تتمحور هذا العام حول «التحول المستقبلي للمدن في منطقة مكة المكرمة لتسهيل الحج والعمرة، وتنطوي أفكار المشاريع المقترحة تحت مسارين: الابتكار، وريادة الأعمال.

من جهة أخرى، تعمل جامعة «كاوست»، ضمن فريق من الباحثين، على تطوير خوارزمية جديدة تكشف سبب وتأثير مجموعات البيانات الكبيرة، ما يمهِّد الطريق أمام إحداث ثورة حقيقية في مسيرة الذكاء الاصطناعي، حسبما أوضح أستاذ العلوم البيولوجية وعلوم الكمبيوتر رئيس مختبر نظم الحياة بالجامعة البروفيسور جاسبر تيجنر. إلى ذلك، ابتكرت شركة البحر الأحمر للتطوير، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، نهجًا رائدًا يهدف إلى حماية البيئة والمحافظة عليها والعمل على تطويرها من خلال تعزيز التنوع البيولوجي والمحافظة على دورة حياة الأنواع المهددة بالانقراض والمستوطنة في الوجهة لتؤسس مرحلة رائدة ومبتكرة تضمن حماية الثروات الطبيعية للمملكة، وتطوير وجهة سياحية فاخرة.