شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل الدمام»: أصلحنا تصدعات الجسر «المتداول».. وانتهينا من فحص 332 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

فيما انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد جسور ضاحية الدمام تعرض لبعض التصدعات، أكد المتحدث باسم فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، الانتهاء من إصلاح جسري الجعيمة كمرحلة أولى (تقاطع طريق أبو حدرية مع طريق الملك فهد «المطار»)، ضمن عدد من الجسور التي تم اعتماد المبالغ المالية لإصلاحها، البالغ عددها 22 جسرا، بتكلفة إجمالية تجاوزت 38 مليون ريال.

وأضاف الغامدي أنه تم الانتهاء من فحص جميع جسور المنطقة الشرقية وعددها 332، من قبل استشاري متخصص تعاقدت معه الوزارة، موضحاً أن المرحلة الثانية من أعمال الإصلاح ستشمل 5 جسور بتقاطع طريق أبوحدرية مع طريق الملك فهد (المطار)، و5 جسور تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الجبيل، ثم إصلاح جسري تقاطع صفوى المطار، وجسري صفوى، وجسري رأس الغار بطريق الجبيل، وجسري تقاطع طريق أبوحدرية/‏الخفجي، مع طريق أبوحدرية/‏حفر الباطن، كما يجري العمل حاليا على إصلاح جسري الأنابيب على طريق أبوحدرية.

وأفاد الغامدي بأن الأضرار الظاهرة في الفيديو عبارة عن سقوط لبعض أجزاء من الغطاء الخرساني لجانب بلاطة الجسر، وهي أضرار لا تؤثر على سلامة الجسر من الناحية الإنشائية.

وأكد الغامدي أنه تم إزالة جميع أجزاء الغطاء الخرساني المنفصلة عن جسم الجسر (الشظايا)، لمنع سقوطها على المركبات قبل أسبوعين، لحين البدء في الإصلاحات الدائمة المقررة للجسر في هذا الموقع، ومن المقرر أن يبدأ إصلاح الموقع خلال أسبوعين، بعد أخذ التصاريح.