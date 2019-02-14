شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات الرياض مستقبلٍ واعد يزخرُ بالمنجزات والنجاح في مختلف القطاعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حظيت منطقة الرياض وضمن مسيرة النهضةِ التنموية، والتطويرِ الطَمُوح الذي تَشْهَدهُ مختلف مناطق المملكة بجملةٍ من مشروعات الخيرِ والنّماءِ، التي رعى حفل تدشينها وإطلاقها مساء اليوم، خادم الحرمينِ الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي تمثل وستمثل قفزاتٍ تنمويةٍ هائلةٍ، ومشروعات ضخمةٍ، ورؤيةٍ ترسمُ خُطى المستقبل، تتطلع بها الرياض إلى مستقبلٍ واعدٍ يزخرُ بالمنجزات والنجاح في مختلف قطاعاته، وفي أرجائه كافة -بمشيئة الله-، يشارك في بنائها أبناؤها المُخْلِصون.

وبلغ عدد المشروعات التنموية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين 1281 مشروعًا بقيمة إجمالية تزيد عن 82.3 مليار ريال، حيث افتتح منها 921 مشروعًا، نُفذت مؤخرًا في منطقة الرياض بتكلفة إجمالية تجاوزت 52 مليار ريال، ووضع حجر الأساس لإطلاق أعمال تنفيذ 360 مشروعًا جديدًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليار ريال، وتغطي قطاعات المنطقة التنموية كافة.

وتفصيلًا: تضمنت مشروعات قطاع التعليم 166 مشروعًا بتكلفة إجمالية تجاوزت 3.6 مليار ريال، غطت خدمات التعليم بمختلف مراحله: العام والعالي والتعليم الفني والتدريب المهني، وشملت مراكز للإشراف و141 مشروعًا لمدارس البنيين والبنات، في مدينة الرياض والمحافظات، وكلية للهندسة بالدوادمي، ومباني أكاديمية في المدينة الجامعية بالمجمعة، والفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة بمدينة الرياض، وكلية إعداد المدربين بالرياض.

فيما بلغ عدد مشروعات قطاع الخدمات الصحية 43 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11.6 مليار ريال، توزعت بين مشروعات إنشاء مستشفيات الأطفال والنساء والمدن الطبية، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز الهلال الأحمر، والمختبرات، والخدمات الصحية المساندة، ومن أبرز هذه المشروعات: مشروع المجمع الطبي الأمني لوزارة الداخلية بالرياض بسعة استيعابية تبلغ 1241 سريرًا، ومشروع البرج الطبي للنساء والولادة بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بطاقة استيعابية تبلغ 284 سريرًا، ومستشفى سابك التخصصي للصحة النفسية، ومستشفى شمال الرياض بسعة 300 سرير، و30 مشروعًا لإنشاء مراكز للرعاية الأولية الصحية في المنطقة، ومشاريع المختبرات والخدمات الصحية المساندة، وإنشاء مركزين للهلال الأحمر السعودي، ومختبر الغذاء التابع لهيئة الغذاء والدواء بمدينة الرياض.

كما بلغ عدد مشروعات قطاع المرافق العامة 315 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 40 مليار ريال، توزعت بين مشروعات: الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الغاز الطبيعي، والاتصالات، وشملت 41 مشروعًا للربط بين محطات الكهرباء، و26 مشروعًا في قطاع توزيع الكهرباء على المنازل، وإنشاء 26 محطة لتوليد الكهرباء وتوزيعها، وإقامة 30 مشروعًا لتعزيز الكهرباء، وإنشاء محطة كهرباء التوليد الـ 13 في محافظة ضرماء، ومحطة التوليد الـ 14 في مدينة الرياض، وتوسعة محطة الكهرباء العاشرة في مدينة الرياض.

وبلغت مشروعات شبكات الصرف الصحي المنجزة في المنطقة، 15 مشروعًا، فيما تم وضع حجر الأساس لتنفيذ خمسة مشروعات لشبكات جديدة، في الوقت الذي بلغت فيه مشروعات تصريف السيول ودرء أخطارها في المنطقة 44 مشروعًا، ووضع حجر الأساس لـتنفيذ 28 مشروعًا.

كما اشتمل قطاع المياه في منطقة الرياض، على طرح مشروع نظام نقل المياه من الجبيل إلى الرياض للتنفيذ بطول إجمالي للأنابيب بلغ 839 كم، إلى جانب مشروع تنفيذ خطوط التغذية الجديدة لمدينة الرياض، وإنجاز 21 مشروعًا لتنفيذ شبكات جديدة للمياه واستبدال وتحسين الشبكات القديمة، وحفر 13 بئرًا وخزان للمياه في منطقة الرياض.

في حين بلغت مشروعات قطاع الاتصالات، 10 مشاريع في مختلف أرجاء منطقة الرياض، شملت مشاريع إيصال الخدمات عبر الشبكات السلكية واللاسلكية والألياف البصرية.

كما بلغت مشروعات قطاع الإسكان في المنطقة، 15 مشروعًا بتكلفة إجمالية تزيد عن 6.5 مليار ريال، من أبرزها: مشروع إسكان منسوبي الحرس الوطني في مدينة الرياض الذي يشتمل على إنشاء 5950 فيلة سكنية، إضافة إلى مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة في مدينة الرياض الذي اشتمل على إنشاء 250 فيلةً سكنيةً، إلى جانب مشروعات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان، التي اشتملت إنشاء 1317 فيلة سكنية وتجهيز 4426 قطعة أرض في كل من الدوادمي والعيينة وشقراء والزلفي والمجمعة والسليل والحريق وحريملاء والأفلاج.

وبلغت مشروعات قطاع النقل والطرق تنفيذ 363 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار ريال، شملت في قطاع الطرق 280 مشروعاً، ووضع حجر الأساس لإنشاء 78 مشروعاً في القطاع، ومن أبرز هذه المشاريع: مشروع تطوير شرق طريق الملك عبدالله بمدينة الرياض، ومشروع ازدواج المحور الذي يربط طريق الخرج بطريق الدمام السريع، بطول 34 كيلو متر، ومشروع ازدواج الطرق التي تخدم المنشآت الحكومية على طريقي الرياض - الدمام، وطريق الرياض - خريص، إضافة إلى تنفيذ 25 مشروعاً للطرق الزراعية في منطقة الرياض، ووضع حجر الأساس لتنفيذ 18 مشروعًا لطرق ثانوية وقصيرة في المنطقة.

ومن أبرز مشروعات تطوير المطارات: مشروع تطوير صالات مطار الملك خالد الدولي (1 و2 و3 و4) والمباني الموصلة بينها، وتطوير الأنظمة الكهربائية والميكانيكية وأنظمة تقنية المعلومات، وإنشاء نفق للخدمات الأرضية تحت ممر الطائرات، وتطوير وتوسعة المدارج والممرات ومواقف الطائرات بالمطار.

وبلغت مشروعات قطاع الخدمات العامة في منطقة الرياض 313 مشروعًا بقيمة إجمالية تتجاوز 2.3 مليار ريال، شملت مشروعات: المساجد، والخدمات الاجتماعية والإدارية، والبلدية والأمنية، والترفيهية والرياضية، ومن أبرزها: مشروع التأهيل البيئي للبحيرات جنوب مدينة الرياض، ومشروع «متحف سابك»، ومشروع تطوير المدينة الرياضية بالمجمعة، ومشروع نادي الأنوار الرياضي بحوطة بني تميم، ومشاريع المقرات الأمنية، ومشروعات الخدمات البلدية مثل الساحات العامة في الأحياء السكنية، والمباني البلدية والحدائق، ومشروعات تحسين المشهد

الحضري.

كما بلغت مشروعات قطاع التنمية الاقتصادية 66 مشروعًا بتكلفة إجمالية تزيد عن 10.3 مليار ريال، توزعت بين المشروعات الزراعية والسياحية والصناعية ومشروعات الفنادق والخدمات المساندة، ومن أبرزها: مشروع المدينة الرقمية بمدينة الرياض، ومشروع إنشاء مركز الملك عبد العزيز للخيل الأصيلة بمتنزه الثمامة البري، ومشروع تطوير مدينة سدير للصناعة والأعمال، ومشروع تطوير المدينة الصناعية بالخرج، إضافة إلى 26 مشروعًا في قطاع الصناعة بالمنطقة، وضع حجر الأساس لخمسة مشروعات في القطاع.