السعودية اليوم / سفير المملكة يقيم مأدبة عشاء احتفاءً بزيارة الشيخ الشثري إلى الكاميرون



ياوندي 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون، محمد بن سليمان المسهر، مأدبة عشاء اليوم، في منزله بالعاصمة ياوندي، احتفاءً بزيارة معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء ، فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وإمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان و وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المساعد للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي.

وتأتي زيارة أصحاب الفضيلة للكاميرون، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لحضور عدة مناسبات، تحت رعاية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومنها افتتاح أعمال توسعة مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي، في العاصمة ياوندي، المقررة غدًا الخميس، والحفل الختامي لمسابقة تحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية، الدولية، المقامة حاليًا بالكاميرون، بمشاركة ثلاث دول، إضافة إلى الدولة المضيفة، الكاميرون.

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01:24ت م

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ياوندي 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون، محمد بن سليمان المسهر، مأدبة عشاء اليوم، في منزله بالعاصمة ياوندي، احتفاءً بزيارة معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء ، فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وإمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان و وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المساعد للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي.وتأتي زيارة أصحاب الفضيلة للكاميرون، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لحضور عدة مناسبات، تحت رعاية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومنها افتتاح أعمال توسعة مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي، في العاصمة ياوندي، المقررة غدًا الخميس، والحفل الختامي لمسابقة تحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية، الدولية، المقامة حاليًا بالكاميرون، بمشاركة ثلاث دول، إضافة إلى الدولة المضيفة، الكاميرون.// انتهى //01:24ت م0325

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